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وزير النقل: «مش قادر استنى ومغلّيش تذاكر القطر».. فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:32 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه تحدث عن زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية صباح اليوم، قائلا إن المواطن يهمه تقديم خدمة جيدة.

وأضاف عرفات خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي» والذي تقدمه الإعلامية «إيمان الحصري»، أنه تحدث إلي الرئيس بكل وضوح في الخسائر التي تتكبدها السكة الحديد منذ 40 عامًا، لافتا أن "الوزارة تهدف إلى تحسين الخدمة في عام 2019، حيث سيتم صيانة عربات وشراء أخرى جديدة لتنال الخدمة رضا المواطن".

ولفت عرفات، أن الوزارة اقترضت ما يقرب من 55 مليار جنيه لتجديد السكة الحديد، من جرارات وإشارات وغيرها، مرددًا: «لابد أن ترتفع قيمة الخدمة لتسديد 55 مليارا إضافة إلى 40 مليارا موجودين بالفعل».

واختتم عرفات: «أنا مش قادر أستنى ومغلّيش سعر تذكرة القطار، أنا بحدث البنية الأساسية بالسلف ولازم أجني ما يمكنني تسديده».

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