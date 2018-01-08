"شيخ جاكسون" يعرض فى لوس أنجلوس .. 11 يناير

تقرر عرض فيلم "شيخ جاكسون" فى لوس انجلوس يوم 11 يناير في دار عرض "Laemmle".



وتعود أحداث شيخ جاكسون إلى يوم وفاة مايكل جاكسون الذي هزَّ العالم، بخاصةً عالم الشيخ الذي كان يلقبه الجميع جاكسون في سنوات الدراسة، لكن ماذا يربط شيخ وإمام مسجد بأسطورة موسيقى البوب الأميركي؟، والسؤال الأهم، هل يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد ذلك، أم ستعود به ذكرياته وعلاقاته بمن أحبهم إلى السؤال الأهم في وجدانه؟، وهل هو شيخ أم جاكسون أم الاثنان في قلب رجل واحد؟.



شيخ جاكسون من إخراج عمرو سلامة، الذي شارك في التأليف بالتعاون مع السيناريست عُمر خالد، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وماجد الكدواني وأحمد مالك، إضافة إلى ضيوف الشرف أمينة خليل ودرة وبسمة ومحمود البزاوي.



