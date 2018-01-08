ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ابن الشهيد الشبراوى: «بحب بابا أوى وبسمع كلام ماما زى ما قالى».. فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:31 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الطفل عمر صاحب الـ 4 سنوات ابن الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوى الملقب بتلميذ العقيد أحمد المنسي: « أنا بحب بابا أوى وهو كمان بيحبنى وأنا بسمع كلام ماما زى ما هو قالى».

وأضاف ابن الشهيد خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» تقديم الإعلامى محمد الباز، اليوم «باب كان بيلعب معايا كتير وكان بيركبنى على العجلة».

وأدى عمر التحية الوطنية على روح والده على الهواء، وذلك فى لحظة حزن على فقدان والده الشهيد.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: «ما عرفش مناسبات يوم 25 يناير إلا عيد الشرطة» ..فيديو

حبس ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم و43 متظاهرا فى واقعة مقتل محمد عفروتو

إيهاب جلال: ركلة الجزاء المهدرة "نقطة تحول".. وسنعيد بناء مدرسة الفن والهندسة.. فيديو

شاهد.. ربيعة يكشف حجم إصابته أمام الزمالك اليوم

"ميدو" يكشف اسم لاعب يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة للزمالك أمام الأهلي

أول تصريح من حسين الشحات بعد انضمامه للعين الإماراتي

شاهد .. إصابة دامية لوليد أزارو فى القمة 115 بين الأهلى والزمالك

شاهد.. رد ساخر من عمرو أديب على قرار مرتضى منصور بعد الهزيمة من الأهلى

البدري يفجر مفاجأة عن مطالبته برحيل "مؤمن زكريا" عن الفريق.. فيديو

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري.. بث مباشر 8-1-2018

ننشر أول فيديو لانتشال جثمان محمد حسن ضحية كوبرى ستانلى بالإسكندرية

شاهد.. حسرة عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الاهلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. زيارة الرئيس السيسي لمدينة العاشر من رمضان وافتتاحه مشروعات تنموية كبرى

غرق زراعات «شرق بولاق» بالوادي الجديد بسبب انهيار جسر «الصرف الزراعي».. صور

نقل الحوت النافق إلى مدفن الأحياء المائية بالإسكندرية.. صور

تفاصيل العثور على جزء من تمثال أثري في موقف سيارات أخميم..صور

شاهد.. إطلالة مميزة للإعلامية ريا أبي راشد في حفل الـ Golden Globe

فيديو

شاهد.. تحرش مجدي عبد الغني بـ«عمرو أديب» بعد هزيمة الزمالك
عمرو أديب يبتكر طريقة جديدة لتهنئة الأهلي بهزيمة الزمالك «فيديو»
رد ناري من حسام البدري على منتقديه: «كل ده مايهمنيش».. فيديو
حالة غريبة تصيب عمرو أديب على الهواء بعد هزيمة الزمالك من الأهلي ..فيديو
أستاذ علم نفس: الطفل الناشئ فى أسرة مفككة يترسخ فى ذهنه مفاهيم يصعب تغييرها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟