ابن الشهيد الشبراوى: «بحب بابا أوى وبسمع كلام ماما زى ما قالى».. فيديو

قال الطفل عمر صاحب الـ 4 سنوات ابن الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوى الملقب بتلميذ العقيد أحمد المنسي: « أنا بحب بابا أوى وهو كمان بيحبنى وأنا بسمع كلام ماما زى ما هو قالى».



وأضاف ابن الشهيد خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» تقديم الإعلامى محمد الباز، اليوم «باب كان بيلعب معايا كتير وكان بيركبنى على العجلة».



وأدى عمر التحية الوطنية على روح والده على الهواء، وذلك فى لحظة حزن على فقدان والده الشهيد.