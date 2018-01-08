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أخبار البلد

الزراعة: تصدير 72 ألف شتلة فاكهة و1000 نخلة للخليج وأوروبا

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:34 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أكدت الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها أشرفت على تصدير 72700 شتلة فاكهة، إلي دول الإمارات والأردن والكويت والسعودية وعمان.

وأضافت الإدارة، أنها أشرفت أيضا على 1000 نخلة قبل وبعد التقليع مصدرة إلى الكويت ولبنان ودول السوق الأوروبية عن طريق عدد من الشركات الخاصة.

وأوضحت الإدارة أنها شكلت 9 لجان لإجراء معاينات الاستخدام الخاص للتقاوي المستوردة من الخارج واستخدامها في زراعات للاستخدام الخاص أو الناتج الأخضر وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 483 لسنة 2016 بالاشتراك مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بمعهد بحوث البساتين.

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