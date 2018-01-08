إيهاب جلال: ركلة الجزاء المهدرة "نقطة تحول".. وسنعيد بناء مدرسة الفن والهندسة.. فيديو

اعتبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، ركلة الجزاء التي أهدرها باسم مرسي في مباراة فريقه ضد الأهلي والتي انتهت (3-0) نقطة تحول من بين نقاط كثيرة في المباراة.



وقال جلال في تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة:"ضربة الجزاء نقطة تحول، ولكني أشكر اللاعبين على مجهودهم في المباراة، باسم مرسي وأيمن حفني لاعبان كبيران وفعلا ما عليهما".



وتعرض الزمالك لخسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة وأهدر ركلة جزاء وقت أن كانت النتيجة تقدم الأحمر بهدف نظيف فقط ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع إنبي الخامس بنفس الرصيد ونفس عدد المباريات.



وواصل جلال تصريحاته قائلًا:"نمتلك لاعبين كبارا في نادي الزمالك، سنتابعهم في المباريات المقبلة آملين أن نصل لأفضل تشكيل قريبًا، نحاول مساعدة اللاعبين الكبار الذين نمتلكهم".



وأنهى مدرب إنبي والمقاصة السابق حديثه بالقول :"سنرى مَن مِن اللاعبين يمكنهم العمل معنا في الفترة المقبلة، وسنعمل على استعادة شكل الزمالك واللعب بالطريقة التي تليق باسمه".