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عمرو أديب: «تشجيعي للزمالك لعنة من دعوة من أمي عليا» ..فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:34 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
سخر الإعلامي عمرو أديب من استمرار تشجيعه لنادي الزمالك وسخرية من حوله منه، وطلبهم منه أن يغير الفريق الذي يقوم بتشجيعه واختيار فريق بدلا من الزمالك.

وقال أديب ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»،: «أغير إيه دي لعنة، دي لعنة، هي أمي دعت عليا روح يابني تفضل زملكاوي، ده مرض».

وأضاف «أنا في حاجات كتير تغلبت عليها وغيرتها في حياتي، كنت تخين خسيت، اتعلمت عملت حاجات كتير، إلا موضوع الزمالك ده وكل مره يا سادة أضايق نفس الضيق واتأثر نفس التأثر والناس تتفرج عليا».

وتابع: "هو في فرقه في الدنيا يكون عندها الحظ المهبب ده، يا راجل ده البلن مش عارفين ندخله، يا كابتن جلال دا انت منزل اتنين لاعيبه ملعبوش بقالهم سنه». 

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