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رياضة

عبد الحفيظ: الفوز على الزمالك لا يساوي أكثر من 3 نقاط .. فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:30 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المبالغة في فوز فريقه على الزمالك بثلاثية في بطولة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي : "حققنا فوزا مهما في ختام الدور الأول ويتبقى لنا مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، نتعامل بواقعية وعقلانية، ونخوض موسما طويلا وطبيعي أن تتراجع النتائج في فترة ما ولكن الأهم السعي وراء هدفنا".

وواصل: "نعم مواجهة الزمالك مباراة أمام فريق له تاريخ كبير، ولكن الفوز بها بثلاث نقاط مثل أي مباراة، أبارك للاعبين والجماهير ونستعد بجدية للسوبر".

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