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شاهد.. خطوات بسيطة تجعلك تسيطر على غضبك

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:44 م
صدى البلد
عبير جلال
قالت الدكتورة إيمان الجمال، أستاذ العلوم السلوكية وخبيرة التنمية البشرية إن الغضب هو مشاعر بيولوجية طبيعية عند البشر جميعًا ولكن نسبتها تتفاوت من شخص لآخر كما أن الثبات الانفعالي أيضًا يختلف من شخص لآخر وفقًا لطريقة تنشأته والبيئة المحيطة به.

ووضعت " خبيرة التنمية البشرية" خلال حوارها لبرنامج " ست الستات " تقديم الإعلامية " دينا رامز " والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" خطة وعدة خطوات للخروج من حالة الغضب. 

وقالت "أول خطوة يجب ان ينفذها أى انسان يشعر بالغضب في موقف ما هي البعد عن المكان الذى حدث به الموقف ثم الإلتزام بالصمت وإن القيام بالعد إلى رقم 20 حتى يهدأ تمامًا وممكن أن يقوم بغسل وجهه ولا يرد على من يتحدث معه". 

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