سيد معوض: درسنا طريقة لعب إيهاب جلال.. والأهلي بدأ الدوري الآن.. فيديو

أكد سيد معوض مساعد الفريق الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني للأهلي درس الزمالك بشكل جيد للغاية، مما منح الفريق الفوز بثلاثية على منافسه التقليدي في الجولة 17 من بطولة الدوري المصري.



وقال معوض عبر قناة الأهلي: "لعبنا مباراة رائعة وحققنا مكسبا كبيرا في لقاء الديربي ، مهما كان الزمالك بعيدا عن المنافسة ، من المهم أيضا الصدارة، هذه بداية الدوري بالنسبة لنا، لأول مرة نتفوق على الإسماعيلي ونحاول الحفاظ على لقب البطولة".



وتابع: "مباراة وانتهت وحالفنا التوفيق والنجاح في التحضير لسيناريو اللقاء، لقد جهزنا لاعبينا بشكل جيد قبل رحيل نيبوشا يوفوفيتش، وبعد قدوم إيهاب جلال، الذي حفظنا طريقة لعبه سواء مع المقاصة أو إنبي، وهو ما صنع الفارق".



وأوضح: "الهدف الأول جاء بسبب الضغط من بداية المباراة، نجحنا في التسجيل، واللاعبون أدوا بشكل جيد جدا رغم خسارة الاستحواذ في أوقات من اللقاء".



واختتم: "حاولنا خلق مساحات في دفاع الزمالك للجري واستغلال سرعات أزارو، والآن نركز في بطولة السوبر لتحقيق أول لقب هذا الموسم خاصة أننا خسرناها الموسم الماضي".