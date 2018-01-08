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شاهد.. رد ساخر من عمرو أديب على قرار مرتضى منصور بعد الهزيمة من الأهلى

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:36 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
سخر الإعلامي عمرو أديب من قرار رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، الذي أعلن عنه عقب انتهاء مباراة الأهلى والزمالك بهزيمة الأخير.

وقال أديب ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، :«الجديد بقا قالك لا لا لا احنا مش هنغير المدرب المره دي، احنا هنغير اللعيبة، بس أنا عندي اقتراح بقا ولا تغير مدرب ولا لاعيبه، غيروا جمهور الزمالك فيستريحوا وميبقاش في حد تعبان».

وأضاف أديب:«19 مدرب في 3 سنين، يوم أه ويوم لا، طب جلال ده هيمشي بكره ولا بعده، ولا في الويك إند، طبعا أنا الدنيا هتتقلب عليا وهيتقال عليا إخوانجي، كل ده عشان بتجرأ وأقول إن اللي بيحصل في الزمالك ده حرام».

يذكر أن المستشار مرتضى منصور قد قرر الاستغناء عن أربعة لاعبين عقب هزمية الزمالك بثلاثية دون رد أمام النادي الأهلي، وهم باسم مرسي، وعلي جبر، وأحمد الشناوي، وحازم إمام.

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