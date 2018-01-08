وزير الأوقاف يعتمد تعيين 4 قيادات وسطى بالمديريات و3 بالديوان العام

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعيين 4 قيادات وسطى بالمديريات، و3 بالديوان العام.



جاء ذلك بعد اعتماد وزير الأوقاف نتيجة الاختبارات الشفوية والمقابلة النهائية للأئمة المتميزين، ووافق على مذكرة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع شئون المديريات، بترشيح 4 قيادات وسطى للعمل بالمديريات و3 بالديوان العام.



والأسماء هي: أحمد فاروق حسيني إبراهيم، الديوان العام، تسكينه على مفتش دعوة بالديوان العام، وسعد محمد سعد عيسى، البحيرة، ندبه مفتش بإحدى الإدارات، ومحمد رجب عبده خليفة، البحيرة، ندبه مدير إدارة بإحدى الإدارات، ومحمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ، ندبه للتفتيش العام بديوان عام الوزارة، ومحمد فهيم محمد أحمد، الوادي الجديد، ندبه مفتش دعوة بإحدى الإدارات، ومحمود ربيع حسام الدين حسام الدين، الغربية، ندبه مفتش بإحدى الإدارات، ومصطفى طه أحمد محمد الفلال، الغربية، ندبه لبحوث الدعوة بديوان عام الوزارة.



