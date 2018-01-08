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حالة غريبة تصيب عمرو أديب على الهواء بعد هزيمة الزمالك من الأهلي ..فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:41 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إسلام الطوانسي
انتابت الإعلامي عمرو أديب، حالة غريبة أثناء تعليقه على هزيمة الزمالك بثلاثة أهداف دون رد أمام النادي الأهلي اليوم في القمة 115 من مسابقة الدوري العام.

وأظهر "أديب"، ببرنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، ردود أفعال وإشارات غريبة تعبيرا عن استياء جماهير الزمالك وتحملهم المستمر لخسارة الفريق وأدائه الهابط لفترات طويلة.

وكانت الإشارات والتعبيرات هي ردود أفعال الجماهير عن السؤال عن سبب هزيمة الزمالك، وما الذي سيحدث عقب الهزيمة.

وقال أديب: "المرار ميشربوش إلا الزمالكاوية ده حرام، الدنيا كلها فيها فرق بتكسب وبتخسر بيحسوا بالامل لبعض الوقت، مش كله ضرب ضرب».

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