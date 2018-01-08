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الأوقاف: انطلاق مسابقة القراءة الحرة 20 يناير

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:40 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
حددت وزارة الأوقاف، السبت 20 يناير موعدًا للاختبار التحريري لمسابقة القراءة الحرة 2018م بالمديريات الإقليمية في العاشرة صباحًا.

وتشجيعًا على القراءة والتحصيل العلمي، قرر وزير الأوقاف، أن كل من ينجح في مسابقة القراءة الحرة على مستوى الوزارة ولو بخمسين في المائة يعتبر إمام مسجد جامع، ومن ينجح فيها مع نجاحه في القرآن الكريم بالحصول على 60 % فأكثر يعتبر إمامًا متميزًا.

موضوع المسابقة:
ويختار المتقدم للمسابقة ثلاثة كُتب من الكتب المقرر تدريسها بالمدرسة العلمية وعددها خمسة كُتب وهي: كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" للإمام ابن رشد، وكتاب "الحِكم العطائية" للإمام أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري، وكتاب "المنتخب في التفسير" طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكتاب "تدريب الراوي" للإمام السيوطي، وكتاب "الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي.

نظام المسابقة:

المسابقة اختيارية لجميع الأئمة، والمفتشين، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات على مستوى المديريات الإقليمية، وديوان عام الوزارة، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن ست سنوات، وأن يكون تقديره في العامين الأخيرين (ممتاز).

نظام الامتحان:
يحق لمن يحصل على (70%) فأكثر دخول الامتحان الشفوي بالمديرية، ومن يحصل على (70%) به يحق له دخول الامتحان الشفوى النهائي بديوان عام الوزارة.

جوائز المسابقة:

اعتماد المتميزين الأوائل محاضرين بالمدارس العلمية، واعطائهم كرنيهًا خاصًا بذلك، وإلحاق (5) على الأقل من الأوائل بالإشراف العلمي على بعثة الحج ممن لم يسبق لهم السفر على نفقة الوزارة للحج أو مرافقة بعثاته.

خمسة جوائز قيمة كل جائزة (5000) جنيه، وعشرة جوائز قيمة كل جائزة (2000) جنيه، وسيكون الامتحان النهائي بالوزارة على مستويين: المستوى الأول: ممن لم يسبق له الفوز في المسابقة. المستوى الثاني : من سبق له الفوز في أية مسابقة قراءة حرة سابقة خلال آخر ثلاث سنوات، حيث ينبغي أن يكون قد حصل تقدمًا أعلى ويشترط حصوله على (70%) على الأقل في الامتحان النهائي بالوزارة.

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