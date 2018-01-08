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رد ناري من حسام البدري على منتقديه: «كل ده مايهمنيش».. فيديو

الإثنين 08/يناير/2018 - 10:55 م
حسام البدري
حسام البدري
هاني حسين
قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، إن مباراة الاهلى والزمالك بها مجموعة من الثوابت لأنها أكبر ديربي فى المنطقة العربية وتعتبر بطولة خاصة للجماهير، مؤكدا أن نقاط مباراة الزمالك هامة فى مشوار الدوري المصري .

وأضاف " البدري " فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر " يحدث فى مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " ، أن الظروف المحيطة بالمباراة كانت مختلفة ، وظهر ذلك فى تغيير الجهاز الفني لنادي الزمالك ، لافتا إلى أن هناك جوانب إيجابية وبعض الجوانب السلبية من تغيير الجهاز الفني لنادي الزمالك ، مضيفا : "قمنا بالعمل على الجانبين من خلال تدريب اللاعبين والتأهيل النفسي".

وفى سياق متصل تساءل " البدري " عن سبب الانتقادات التي توجه إليه والتى تهدف إلى تحقيق أهداف مغرضة : قائلا " انتقادات إيه اللى توجه لمدرب جايب دوري وكأس ويتأهل لنهائي أفريقيا ، كل ده مايهمنيش، لكن جمهور النادي الأهلى يفرق معايا".


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