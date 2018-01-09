ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم الزمالك السابق: هؤلاء اللاعبون وقعوا في أخطاء فادحة بالقمة 115

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
نور عادل
قال سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يرفض تحميل لاعبي الأبيض نتيجة الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، لافتا إلى أن بعض اللاعبين وقعوا في أخطاء ساذجة لا يقع فيها ناشئ صغير.

وأضاف يوسف، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة "الشباب والرياضة": "علي جبر والشناوي وقعا في أخطاء لا يقع فيها لاعب ناشئ، لكن أرفض تحميل اللاعبين المسئولية".

وتابع: "الجماهير لديها بعض الحق في الانتقادات التي توجه للاعبين، خصوصا الدوليين طارق حامد وعلي جبر وأحمد الشناوي، وللأسف اللاعبون الكبار يبحثون عمن يسندهم داخل الملعب وليس العكس".

ترشيحاتنا

صحف الإمارات: مصر تعلن موعد انتخابات الرئاسة.. السيسي يدشن مشروعا ضخما لمواجهة مشكلة سد النهضة ويؤكد: لن نسمح بوجود مشكلة مياه في مصر.. بنس يزور المنطقة الأسبوع المقبل.. مظاهرات في تونس ضد الغلاء

"ضراير هوليوود".. أنجلينا جولي تتجاهل جنيفر أنستون بهذه الطريقة.. صور

أحمد موسى وعمرو أديب يجسدان الفرحة والانكسار بعد القمة.. «موسى» يسخر من باسم مرسي.. و«أديب» يصاب بحالة غريبة على الهواء.. «فيديو»

النادي الأهلي يوقع عقوبة مالية على هذا اللاعب ويستبعده من "السوبر"

انخفاض إيرادات «حليمو أسطورة الشواطئ» بعد طرح فيلم «عقدة الخواجة»

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على أبرز محطات قضية « فض اعتصام النهضة» قبل النطق بالحكم

إسرائيل تقصف مستودعا لأسلحة الجيش السورى في قاعدة عسكرية قرب دمشق

الأهلي يعلق على إهدار وليد أزارو هدفا فى مباراة الزمالك

غادة عبد الرازق تهنئ الأهلي بعد فوزه بهذه الطريقة

نجم الأهلي السابق: ثلاثية الأحمر في الزمالك "مستحقة"

الجيش السوري: الدفاع الجوي تصدى لـ3 اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يوجه بتطوير نظم التشغيل والتحكم بمزلقان "عارف" بمطروح.. صور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة.. صور

أحمد حلمي والنبوي وبشري وهنا شيحة يكرمون الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية .. صور

شاهد.. زيارة الرئيس السيسي لمدينة العاشر من رمضان وافتتاحه مشروعات تنموية كبرى

غرق زراعات «شرق بولاق» بالوادي الجديد بسبب انهيار جسر «الصرف الزراعي».. صور

فيديو

خبير دستوري: وجود مرشح واحد للرئاسة يستوجب حصوله على 5% من الناخبين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات..فيديو
حضرى "كانيلوني" باللحم والسبانخ بطعم جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟