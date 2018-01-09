نجم الزمالك السابق: هؤلاء اللاعبون وقعوا في أخطاء فادحة بالقمة 115

قال سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يرفض تحميل لاعبي الأبيض نتيجة الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، لافتا إلى أن بعض اللاعبين وقعوا في أخطاء ساذجة لا يقع فيها ناشئ صغير.



وأضاف يوسف، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة "الشباب والرياضة": "علي جبر والشناوي وقعا في أخطاء لا يقع فيها لاعب ناشئ، لكن أرفض تحميل اللاعبين المسئولية".



وتابع: "الجماهير لديها بعض الحق في الانتقادات التي توجه للاعبين، خصوصا الدوليين طارق حامد وعلي جبر وأحمد الشناوي، وللأسف اللاعبون الكبار يبحثون عمن يسندهم داخل الملعب وليس العكس".