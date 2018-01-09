ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مرور القليوبية: إعادة فتح محور بنها – شبرا الحر بعد غلقه بسبب الشبورة

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد اللواء محمد درويش، مدير إدارة مرور القليوبية، أن أجهزة المرور أعادت فتح طريق محور بنها – شبرا الخيمة الحر أمام حركة السيارات بعد غلقه صباح اليوم، الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف الساعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مشيرا إلى أنه بمجرد وضوح الرؤية تم فتح الطريق مرة أخرى أمام المواطنين.

وقال "درويش" إن الحركة المرورية على الطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع تسير بانتظام، لافتًا إلى عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات بوقوع حوادث مرورية على الطريق أو الطرق الفرعية الأخرى بسبب الشبورة المائية.

وأضاف أنه تم تكثيف الخدمات المرورية على الطريق لمتابعة الحالة المرورية وحل أى اختناقات على الطريق، مناشدًا المواطنين والسائقين توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة زائدة أثناء السفر على الطرق السريعة بسبب عدم وضوح الرؤية بسبب الشبورة خلال الفترات الصباحية.

ترشيحاتنا

ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور

الأهلي يعلق على إهدار وليد أزارو هدفا فى مباراة الزمالك

إسرائيل تقصف مستودعا لأسلحة الجيش السورى في قاعدة عسكرية قرب دمشق

نادى الزمالك يعلن موقفه من صفقتي «نانا بوكو» و«النقاز»

"عبد الحفيظ" يكشف عن موقف الأهلي من صفقة حسين الشحات

عميد حقوق القاهرة يستنكر استحالة جمع توقيعات الترشح للرئاسة .. فيديو

وزير خارجية تايلاند: رئيسة الوزراء الهاربة ينجلوك في لندن

مسئول بـ"السياحة" يتوقع قدوم مليوني سائح روسي إلى مصر في 2018

إلغاء رحلات البالون بالأقصر نظرا لانعدام الرؤية

حسام البدرى: صممت على ضم أيمن أشرف ووافقت على احتراف مؤمن لهذا السبب

شاهد .. مشهد الضرب المحذوف لبيومى فؤاد من فيلم طلق صناعي .. فيديو

نجم الأهلي السابق: ثلاثية الأحمر في الزمالك "مستحقة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يوجه بتطوير نظم التشغيل والتحكم بمزلقان "عارف" بمطروح.. صور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة.. صور

أحمد حلمي والنبوي وبشري وهنا شيحة يكرمون الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية .. صور

شاهد.. زيارة الرئيس السيسي لمدينة العاشر من رمضان وافتتاحه مشروعات تنموية كبرى

غرق زراعات «شرق بولاق» بالوادي الجديد بسبب انهيار جسر «الصرف الزراعي».. صور

فيديو

خبير دستوري: وجود مرشح واحد للرئاسة يستوجب حصوله على 5% من الناخبين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات..فيديو
حضرى "كانيلوني" باللحم والسبانخ بطعم جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟