مرور القليوبية: إعادة فتح محور بنها – شبرا الحر بعد غلقه بسبب الشبورة

أكد اللواء محمد درويش، مدير إدارة مرور القليوبية، أن أجهزة المرور أعادت فتح طريق محور بنها – شبرا الخيمة الحر أمام حركة السيارات بعد غلقه صباح اليوم، الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف الساعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مشيرا إلى أنه بمجرد وضوح الرؤية تم فتح الطريق مرة أخرى أمام المواطنين.



وقال "درويش" إن الحركة المرورية على الطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع تسير بانتظام، لافتًا إلى عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات بوقوع حوادث مرورية على الطريق أو الطرق الفرعية الأخرى بسبب الشبورة المائية.



وأضاف أنه تم تكثيف الخدمات المرورية على الطريق لمتابعة الحالة المرورية وحل أى اختناقات على الطريق، مناشدًا المواطنين والسائقين توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة زائدة أثناء السفر على الطرق السريعة بسبب عدم وضوح الرؤية بسبب الشبورة خلال الفترات الصباحية.

