بعثة الأهلي تغادر عصر اليوم إلى الإمارات

تغادر فى الثالثة من عصر اليوم، الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى مدينة أبوظبى استعدادًا لمواجهة السوبر المقرر لها الجمعة المقبل أمام المصرى باستاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.



ويبلغ قوام البعثة 47 فردا، ومن المقرر أن تصل إلى مطار أبوظبى، على أن تستقل حافلة مباشرة إلى مدينة العين التى تستضيف المباراة، ويغيب عن البعثة رامى ربيعة الذى تعرض للإصابة في مباراة الزمالك التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.