أمين عام اللجنة الأوليمبية عن أزمة مجلس الزمالك: مش متابع

قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، إنه لو لم يعقد مجلس الزمالك اجتماعه اليوم الاثنين، لن تكون هناك أي مشكلة على المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اجتماع المجلس له إجراءات واضحة وصريحة حتى يكون انعقاده صحيح".



وأوضح: "إذا كانت الجمعية العمومية لديها مشكلة مع أي عضو وتريد سحب الثقة منه عليها إقامة جمعية عمومية والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء".



وأشار إلى أنه لو أقيم اجتماع الزمالك دون حضور الثنائي هاني العتال، نائب الرئيس، وعبد الله جورج، عضو المجلس، بعد أن تم إخطارهما بموعد الاجتماع بشكل صحيح، سيكون الاجتماع صحيحا، لكن لو قام الثنائي بالطعن على عدم دعوتهما سيكون الاجتماع غير صحيح.



وأكد العريان أنه ليس لديه أي علم بالخطاب الذي أرسلته اللجنة للزمالك تطلب فيه إقامة اجتماع المجلس الأول قبل 9 يناير الجاري وإلا سيكون المجلس منحلا، قائلا: "لست متابعا لهذا الأمر".