نجم الأهلي السابق: ثلاثية الأحمر في الزمالك "مستحقة"

قال محمد سعد لاعب النادي الأهلي السابق، والمدير الفني لفريق 2003 بالقلعة الحمراء حاليا، إن فوز الأهلي على الزمالك بـ3 أهداف دون رد كان مستحقا، مشددا على أن عوامل النجاح في القلعة الحمراء ساعدته على ذلك.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "اللاعب الذي يشارك مع الأهلي ينجح بنسبة تقرب من الـ100% في تأدية واجبه الهجومي والدفاعي، وفقا لتعليمات حسام البدري المدير الفني للفريق".



واستطرد قائلا: "الوضع في الزمالك مختلف بسبب تغيير الجهاز الفني وعدم استقرار الأوضاع داخل الفريق، وإيهاب جلال المدير الفني للفريق الأبيض لا يتحمل نتيجة اللقاء، ولكن الخسارة كانت بسبب أمور تراكمية ماضية.



وكان الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.