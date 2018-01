أعلن القائمون على حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "Bafta"، أسماء الأفلام المرشحة على جائزة أفضل فيلم، منذ قليل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.



وضمت اللائحة 5 أفلام هي:



Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



ومن المقرر أن يقام الحفل في 18 فبراير المقبل بقاعة الاحتفالات الملكية.