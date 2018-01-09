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رياضة

نجم الزمالك الأسبق: كنا نتوقع الخسارة بنتيجة ثقيلة من الأهلي

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الزمالك دخل مباراة القمة بظروف معنوية سيئة بعد الخسارة من الجيش قبل اللقاء بأربعة أيام.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كل جماهير الزمالك كانت تتوقع خسارة الأبيض بنتيجة ثقيلة، لكن كنا نتوقع أداء جيد بسبب إيهاب جلال، المدير الفني".

وأوضح: "إيهاب جلال مدرب جيد وله شخصية وأتمنى من مجلس الزمالك يتركه يعمل في هدوء، هو تولى المسئولية لبناء فريق يعيد البطولات للزمالك مرة أخرى".

وأردف: "لو كان باسم سدد ركلة الجزاء، كان الجميع سيشيد باللاعب واختيار إيهاب جلال له، اللاعب واجه سوء توفيق كبير".

وأكمل: "الزمالك لم تتاح له أي فرص حقيقة أمام المرمى لذلك لا يمكننا أن نحاسب باسم مرسي أو المهاجمين الآخرين".

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