برلماني: أدعم ترشح السيسي للرئاسة من أجل مستقبل أفضل لمصر

أعلن المهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب، تزكيته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي اشترطت أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية 20 نائبًا بالبرلمان.



وقال عبدالجواد فى بيان صحفى، "السيسى هو الرئيس ومحدش غيره ينفع واى حد هيترشح عارف ومتأكد أن السيسى هيكتسح الانتخابات بحب وتأييد الناس ليه".



وأضاف عبدالجواد، قائلا:"هنتخب السيسى علشان خاطر اولادي واحفادي يعيشوا فى أمان، مش عايز أشوفهم مشردين في البلاد بين لاجئ وأسير، هنتخب السيسى من أجل مستقبل أفضل لمصر وللمصريين".



وأشار عبد الجواد إلى أن المرحلة القادمة من أخطر المراحل التي ستمر بها مصر، قائلا:" إما أن ننجو بالبلد أو ندعها تغرق، لذا أطالب جميع المصريين بالنزول وانتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية".



وتابع النائب عاطف عبدالجواد، أن الشعب المصرى تحمل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن القادم أفضل وستعود مصر قوية بعزيمة رجالها وتضحية أبنائها من الجيش والشرطة.