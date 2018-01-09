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رياضة

نجم الزمالك السابق: جبر والشناوي وحامد وقعوا في أخطاء قاتلة

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير

قال سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يرفض تحميل لاعبي الأبيض نتيجة الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، لافتا إلى أن بعض اللاعبين وقعوا في أخطاء ساذجة لا يقع فيها ناشئ صغير.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "علي جبر والشناوي وقعوا في أخطاء لا يقع فيها لاعب ناشيء، لكن أرفض تحميل اللاعبين المسئولية".

وأردف: "الجماهير لديها بعض الحق في الانتقادات التي توجه للاعبين وخصوصا الدوليين طارق حامد وعلي جبر وأحمد الشناوي، وللأسف اللاعبين الكبار يبحثون عمن يسندهم داخل الملعب وليس العكس".

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