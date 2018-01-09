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رياضة

حسام البدرى: صممت على ضم أيمن أشرف ووافقت على احتراف مؤمن لهذا السبب

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه كان حريصا على ضم أيمن أشرف، لاعب الفريق، خصوصا أن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأضاف البدري، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أيمن اعتمدت عليه في مركز المدافع المساك وأجاد بشكل كبير، لذلك كنت مصمما على التعاقد معه".

وأوضح: "بالتأكيد هدفنا دعم مركز المدافع المساك في الفترة المقبلة".

وأشار البدري إلى أنه كان رافضا لفكرة رحيل مؤمن زكريا في الانتقالات الشتوية، لكن أمام إصرار اللاعب وافق على رحيله كون اللاعب سيحقق استفادة مادية من الإعارة لأهلي جدة في ظل وجود بدائل.

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