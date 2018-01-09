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رياضة

البدري: أتقبل الانتقادات بصدر رحب

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه يتقبل الانتقادات والأراء المختلفة بصدر رحب، لافتا إلى أنه اعتاد على الانتقادات في كل الأوقات.

وأضاف "البدري" في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "بالتأكيد الآراء التي تفيد الفريق أخذ بها وأهتم بها"، مشيرًا إلى أنه اعتاد في الفترة الأخيرة على بعض الانتقادات لكنه يتقبلها بشكل طبيعي.

وكان الأهلى قد فاز، أمس، على النادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشرة بالدوري الممتاز.

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