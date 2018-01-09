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أخبار البلد

«المعادي العسكري» يستضيف خبيرين فى الجهاز الهضمى والعمود الفقرى

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور جورج فريزلى، خبير جراحة الجهاز الهضمى بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 18 وحتى 24 يناير الحالى.

كما يستضيف المجمع الدكتور ستاند فورد هيلم، خبير علاج آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى والتصاق وضيق قناة النخاع الشوكى بدون جراحة ورئيس الجمعية الأمريكية لأطباء الألم، وذلك فى الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير المقبل.

ويستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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