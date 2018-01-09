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فن

فرانسيس ماكدورماند تنافس بقوة في ترشيحات الـ«بافتا» كأفضل ممثلة

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:55 ص
فرانسيس ماكدورماند
فرانسيس ماكدورماند
شروق ابراهيم
تشهد فئة أفضل ممثلة في حفل حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "Bafta" منافسة شديدة بين عدد من نجمات هوليوود، واللاتي تم الإعلان عن أسمائهن منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في العاصمة البريطانية لندن.

ورشحت النجمة العالمية أنيت بنينج عن فيلمها "Film Stars Don't Die in Liverpool"، فرانسيس ماكدورماند التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في جولدن جلوب أمس الأول، الاثنين، عن فيلم "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

وكذلك مارغوت روبي عن دورها في فيلم "I, Tonya"، وسالي هوكينز عن فيلم "the shape of water"، وسيرشا رونان عن الفيلم الكوميدي "lady bird".

ومن المقرر إقامة الحفل 18 فبراير المقبل بقاعة الاحتفالات الملكية.

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