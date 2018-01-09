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رياضة

أمين عام اللجنة الأوليمبية: حالة وحيدة تبطل توقيع مرتضى على شيكات الزمالك

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، عن صحة توقيع رئيس الزمالك وأمين الصندوق على الشيكات والتعاقدات المالية خلال الفترة الحالية، في ظل عدم انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "توقيع رئيس الزمالك مرتضى منصور وحازم ياسين أمين الصندوق على الشيكات أمر صحيح حتى ولو لم ينعقد المجلس".

وأضاف: "الوقت الوحيد الذي يصبح فيه التوقيع غير قانوني هو أن يجتمع المجلس ويرفض هذه الشيكات أو الاتفاقات".

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