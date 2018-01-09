ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكويت يقضي بـ10 سنوات مع النفاذ على 19 كويتيا انضموا لـ"داعش"

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:48 ص
ارشيفية
ارشيفية
اميرة سالم
أكدت صحيفة القبس الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت أمس، بحبس 19 مواطنا غيابيا لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الانضمام إلى داعش في سوريا، موضحة أن وزارة الداخلية بدأت بإحالة ملفات عشرات الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ أكثر من 6 أشهر وتورطوا بالإرهاب.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر نيابية قولها، أنه تم رصد أشخاص عديدين غادروا البلاد منذ فترة طويلة، وحرضوا على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المحظورة، مشيرا إلى أن بعض المرصودين ذهبوا إلى دول أوروبية للدراسة، وبعضهم كمرافقين لمرضى العلاج في الخارج، وبعد ذلك انتقلوا إلى معاقل الإرهابيين.

وعن قانونية إحالة ملفات أشخاص خارج البلاد إلى النيابة العامة، أشارت المصادر إلى أن أي شخص تتوافر بحقه الأدلة، فإن وزارة الداخلية تقوم بإحالته إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة، ولا تنتظر إحضاره من الخارج، مشيرة الى أن بعض الأشخاص المرصودين لم يتم التأكد إن كانوا قد قتلوا في المعارك أم ما زالوا على قيد الحياة، وهذا ما يؤخر تقديم ملفاتهم للمحاكم قليلا، لكن هناك أشخاص تم التأكد من مصرعهم، وبعضهم تم أسره، وآخرون مستمرون في القتال في سوريا.

وتابعت أن عم أحد المتهمين في قضية الانتماء إلى «داعش» يعتبر قياديا في تنظيم القاعدة، وقد تم التوصل إليه وتقديمه إلى المحاكمة من خلال متابعة دقيقة وتحريات سرية توصلت إليها «الداخلية».

ترشيحاتنا

حسام البدري: جاهزون للتتويج بالسوبر

أمين الفتوى يوضح حكم من أدرك الإمام في الركوع دون قراءة الفاتحة

وفاة راكبة مغربية بمطار القاهرة قبل صعودها طائرة كازابلانكا

الزمالك يكشف عن أسباب خسارته بـ"الثلاثة" من الأهلي

إغلاق محور 26 يوليو في الاتجاهين بسبب الشبورة

إلغاء رحلات البالون بالأقصر نظرا لانعدام الرؤية

"ضراير هوليوود".. أنجلينا جولي تتجاهل جنيفر أنستون بهذه الطريقة.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

حضري حواوشي الهليكوبتر بطريقة احترافية

الأهلي يعلق على إهدار وليد أزارو هدفا فى مباراة الزمالك

الأزهر يوضح حكم الاستماع إلى الأغاني

البرلمان يبدأ تحرير التوكيلات الرسمية لدعم السيسي لفترة ثانية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يوجه بتطوير نظم التشغيل والتحكم بمزلقان "عارف" بمطروح.. صور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة.. صور

أحمد حلمي والنبوي وبشري وهنا شيحة يكرمون الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية .. صور

شاهد.. زيارة الرئيس السيسي لمدينة العاشر من رمضان وافتتاحه مشروعات تنموية كبرى

غرق زراعات «شرق بولاق» بالوادي الجديد بسبب انهيار جسر «الصرف الزراعي».. صور

فيديو

خبير دستوري: وجود مرشح واحد للرئاسة يستوجب حصوله على 5% من الناخبين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات..فيديو
حضرى "كانيلوني" باللحم والسبانخ بطعم جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟