الكويت يقضي بـ10 سنوات مع النفاذ على 19 كويتيا انضموا لـ"داعش"

أكدت صحيفة القبس الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت أمس، بحبس 19 مواطنا غيابيا لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الانضمام إلى داعش في سوريا، موضحة أن وزارة الداخلية بدأت بإحالة ملفات عشرات الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ أكثر من 6 أشهر وتورطوا بالإرهاب.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر نيابية قولها، أنه تم رصد أشخاص عديدين غادروا البلاد منذ فترة طويلة، وحرضوا على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المحظورة، مشيرا إلى أن بعض المرصودين ذهبوا إلى دول أوروبية للدراسة، وبعضهم كمرافقين لمرضى العلاج في الخارج، وبعد ذلك انتقلوا إلى معاقل الإرهابيين.



وعن قانونية إحالة ملفات أشخاص خارج البلاد إلى النيابة العامة، أشارت المصادر إلى أن أي شخص تتوافر بحقه الأدلة، فإن وزارة الداخلية تقوم بإحالته إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة، ولا تنتظر إحضاره من الخارج، مشيرة الى أن بعض الأشخاص المرصودين لم يتم التأكد إن كانوا قد قتلوا في المعارك أم ما زالوا على قيد الحياة، وهذا ما يؤخر تقديم ملفاتهم للمحاكم قليلا، لكن هناك أشخاص تم التأكد من مصرعهم، وبعضهم تم أسره، وآخرون مستمرون في القتال في سوريا.



وتابعت أن عم أحد المتهمين في قضية الانتماء إلى «داعش» يعتبر قياديا في تنظيم القاعدة، وقد تم التوصل إليه وتقديمه إلى المحاكمة من خلال متابعة دقيقة وتحريات سرية توصلت إليها «الداخلية».