غادة عبد الرازق تهنئ الأهلي بعد فوزه بهذه الطريقة

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق، تهنئة للنادي الأهلي، بعد فوزه أمس على الزمالك في مباراة القمة، بثلاثة أهداف دون رد في إطار الدوري الممتاز.



ونشرت "عبد الرازق"، صورة لعلم الأهلي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة "مبروك".



من جانب آخر، تواصل غادة عبد الرازق حاليًا تصوير دورها في فيلم "حرب كرموز"، بطولة أمير كرارة، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومايان السيد، وإيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، قصة محمد السبكي، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.