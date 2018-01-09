خبير دستوري: وجود مرشح واحد للرئاسة يستوجب حصوله على 5% من الناخبين.. فيديو

أكد الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري، أهمية الإعلام في توعية المواطنين بما تضمنه قرار بدء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هذا القرار إجرائي يتحدث عن الإجراءات بدءا من إعلان الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية.



وقال "السيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، صباح اليوم، الثلاثاء، إن العالم كله ينظر إلى هذه الانتخابات، ومصر في الداخل تترقب هذه الانتخابات.



وأوضح الخبير الدستوري أنه من واجب الإعلام فتح الابواب أمام المترشحين، بعد فتح باب الترشح لهم، مؤكدًا أنه في حال في وجود مرشح واحد فقط للرئاسة لابد أن يحصل على 5% من عدد المقيدين في الجداول الانتخابية، حيث إنه الحد الأدنى الذي يكشف عن إرادة الناخبين.



وأشار إلى أن وجود أكثر من مرشح للرئاسة يكشف عن وجود منافسة حقيقية بين المرشحين، لافتًا إلى أن وجود مرشح يحظى بأغلبية الأصوات، لا يمنع ترشح آخرين، مناشدًا من يرى في نفسة الكفاءة للترشح للرئاسة أن يتقدم للانتخابات، حتى وإن كان يعلم أن المنافسة شرسة وقوية.





