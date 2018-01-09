أسعار العملات الأجنبية اليوم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.6600 جنيهًا للشراء و17.76 جنيهًا للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 21.3068 جنيهًا للشراء و21.4345 جنيهًا للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.9258 جنيهًا للشراء و24.0684 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1091 جنيهًا للشراء و18.2135 جنيهًا للبيع.



وسجل 100 ين ياباني نحو 15.6783 جنيهًا للشراء و15.7684 جنيهًا للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.7173 جنيه للشراء و2.7348 جنيه للبيع.