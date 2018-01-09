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برلمان

ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
فريدة على وماجدة بدوي و محمود إبراهيم
ينشر موقع "صدى البلد" نموذج تزكية النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية، حيث بدأ مجلس النواب صباح اليوم، الثلاثاء، فى تحرير التوكيلات الرسمية للسيسى، وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على تجهيز قاعة بهو الشورى لاستقبال أعضاء البرلمان لتحرير التوكيلات.

ويضع القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور
ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور
ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور
ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور
ننشر نموذج تزكية النواب لـ«السيسي» رئيسا لفترة ولاية ثانية.. صور

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