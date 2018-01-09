نائبات البرلمان يحررن التوكيلات الرسمية لدعم السيسي لفترة ثانية.. صور

حرر عدد من نائبات البرلمان التوكيلات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة ثانية، وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على تجهيز قاعة بهو الشورى لاستقبال أعضاء البرلمان لتحرير التوكيلات.



ويضع القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية 9 شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.