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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي لسيدة أهداها شخص شيئا مسروقا

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس" تقول فيه: أعطاني شخص ما هدية اتضح لي بعد ذلك أنها مسروقة من إحدى الشركات ، وحاولت أكثر من مرة ردها للشركة لكن لم أستدل على مكانها فماذا أفعل؟

رد أمين الفتوى قائلا: حاولي قدر المستطاع أن ترديها للشركة وابحثي عن مكانها بشتى الطرق ، وإذا لم تستطيعي فرديها إلى هذا الشخص واشترطي عليه أن يردها إلى الشركة ، وإذا رفض ردها فابقي عليها بمنزلك وتصدقي بثمنها للفقراء، وانتظري فقد تنجحي فيما بعد بردها إلى أصحابها .

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