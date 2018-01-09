أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي لسيدة أهداها شخص شيئا مسروقا

وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس" تقول فيه: أعطاني شخص ما هدية اتضح لي بعد ذلك أنها مسروقة من إحدى الشركات ، وحاولت أكثر من مرة ردها للشركة لكن لم أستدل على مكانها فماذا أفعل؟



رد أمين الفتوى قائلا: حاولي قدر المستطاع أن ترديها للشركة وابحثي عن مكانها بشتى الطرق ، وإذا لم تستطيعي فرديها إلى هذا الشخص واشترطي عليه أن يردها إلى الشركة ، وإذا رفض ردها فابقي عليها بمنزلك وتصدقي بثمنها للفقراء، وانتظري فقد تنجحي فيما بعد بردها إلى أصحابها .