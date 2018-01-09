4 أندية أوروبية تعسكر في دبي

أكد نائب رئيس أول علاقات الشركاء في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حمد بن مجرن، أن دبي ما زالت الوجهة المفضلة لفرق كرة القدم العالمية لإقامة معسكراتها التدريبية خلال هذا الوقت من العام، وكشف عن أن عددًا من الفرق الصينية سيقيم معسكراته في دبي بداية من الأسبوع المقبل، تحضيرًا لانطلاق منافسات دوري أبطال آسيا، والموسم الكروي الجديد عمومًا.



وأوضح بن مجرن في تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد اليوم الثلاثاء: "العديد من الفرق اختار إقامة معسكرات أو الخضوع للراحة هنا في دبي، إذ يتواجد حاليًا فرق ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وسلتيك الإسكتلندي، فيما سبق وجود المنتخب الأولمبي الأردني، على أن يحضر فريق شاختار الأوكراني أيضًا في الأيام المقبلة، لكن حضور هذه الفرق تم إما بتنسيق خاص منها أو عبر التواصل مع الجهات المحلية، حيث تختار بعض الأندية أحيانًا السرية في وجودها، للابتعاد عن ضغط وسائل الإعلام، خصوصًا الفرق الإنجليزية".



وأوضح بن مجرن أن "فريقي شانغهاي وجوانجزو المشاركين في منافسات دوري أبطال آسيا سيبدأن تحضيراتهما بداية من الأسبوع المقبل، وقال: "سيكون لحضور هذين الفريقين أهمية كبيرة، نظرًا للأسماء التي يضمانها في صفوفهما، وذلك مع عودة الإيطالي فابيو كانافارو الذي يدرب جوانجزو حاليًا، ويمتلك علاقة طويلة مع الإمارات نظرًا للعبه وعمله سابقًا مع نادي شباب الأهلي دبي، كما يوجد في صفوف الفريقين البرازيليين هالك وأوسكار، والسنغالي ديمبا با، وغيرهم من الأسماء البارزة".



واعتبر بن مجرن، أن "توافد الفرق لإقامة المعسكرات في دبي سببه توافر المنشآت الحديثة في مختلف أرجاء دبي، إذ لم يؤثر انشغال ملاعب الأندية بمباريات المسابقات المحلية، مع توافر ملاعب أخرى من أبرزها مجمع ند الشبا الرياضي، إلى جانب الطقس المعتدل في هذا التوقيت وعوامل أخرى مهمة، أبرزها الأمن والاستقرار الذي يعيشه زوار دولة الإمارات كافة، التي تعتبر نموذجًا في تقديم سبل الراحة كافة، إضافة إلى توافر أفضل الفنادق، وتوفر معالم بارزة لزيارتها وسط بيئة آمنة وممتعة لجميع الأفراد من مختلف الأعمار".