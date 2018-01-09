ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

4 أندية أوروبية تعسكر في دبي

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد نائب رئيس أول علاقات الشركاء في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حمد بن مجرن، أن دبي ما زالت الوجهة المفضلة لفرق كرة القدم العالمية لإقامة معسكراتها التدريبية خلال هذا الوقت من العام، وكشف عن أن عددًا من الفرق الصينية سيقيم معسكراته في دبي بداية من الأسبوع المقبل، تحضيرًا لانطلاق منافسات دوري أبطال آسيا، والموسم الكروي الجديد عمومًا.

وأوضح بن مجرن في تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد اليوم الثلاثاء: "العديد من الفرق اختار إقامة معسكرات أو الخضوع للراحة هنا في دبي، إذ يتواجد حاليًا فرق ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وسلتيك الإسكتلندي، فيما سبق وجود المنتخب الأولمبي الأردني، على أن يحضر فريق شاختار الأوكراني أيضًا في الأيام المقبلة، لكن حضور هذه الفرق تم إما بتنسيق خاص منها أو عبر التواصل مع الجهات المحلية، حيث تختار بعض الأندية أحيانًا السرية في وجودها، للابتعاد عن ضغط وسائل الإعلام، خصوصًا الفرق الإنجليزية".

وأوضح بن مجرن أن "فريقي شانغهاي وجوانجزو المشاركين في منافسات دوري أبطال آسيا سيبدأن تحضيراتهما بداية من الأسبوع المقبل، وقال: "سيكون لحضور هذين الفريقين أهمية كبيرة، نظرًا للأسماء التي يضمانها في صفوفهما، وذلك مع عودة الإيطالي فابيو كانافارو الذي يدرب جوانجزو حاليًا، ويمتلك علاقة طويلة مع الإمارات نظرًا للعبه وعمله سابقًا مع نادي شباب الأهلي دبي، كما يوجد في صفوف الفريقين البرازيليين هالك وأوسكار، والسنغالي ديمبا با، وغيرهم من الأسماء البارزة".

واعتبر بن مجرن، أن "توافد الفرق لإقامة المعسكرات في دبي سببه توافر المنشآت الحديثة في مختلف أرجاء دبي، إذ لم يؤثر انشغال ملاعب الأندية بمباريات المسابقات المحلية، مع توافر ملاعب أخرى من أبرزها مجمع ند الشبا الرياضي، إلى جانب الطقس المعتدل في هذا التوقيت وعوامل أخرى مهمة، أبرزها الأمن والاستقرار الذي يعيشه زوار دولة الإمارات كافة، التي تعتبر نموذجًا في تقديم سبل الراحة كافة، إضافة إلى توافر أفضل الفنادق، وتوفر معالم بارزة لزيارتها وسط بيئة آمنة وممتعة لجميع الأفراد من مختلف الأعمار".

ترشيحاتنا

"عبد الحفيظ" يكشف عن موقف الأهلي من صفقة حسين الشحات

صحف الإمارات: مصر تعلن موعد انتخابات الرئاسة.. السيسي يدشن مشروعا ضخما لمواجهة مشكلة سد النهضة ويؤكد: لن نسمح بوجود مشكلة مياه في مصر.. بنس يزور المنطقة الأسبوع المقبل.. مظاهرات في تونس ضد الغلاء

غادة عبد الرازق تهنئ الأهلي بعد فوزه بهذه الطريقة

إلغاء رحلات البالون بالأقصر نظرا لانعدام الرؤية

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الزمالك يستأنف تدريباته صباح اليوم بعد هزيمته من الأهلى

مدبولي: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه تغذية العاصمة الإدارية الجديدة

أمين عام اللجنة الأوليمبية: حالة وحيدة تبطل توقيع مرتضى على شيكات الزمالك

الكويت يقضي بـ10 سنوات مع النفاذ على 19 كويتيا انضموا لـ"داعش"

إسرائيل تقصف مستودعا لأسلحة الجيش السورى في قاعدة عسكرية قرب دمشق

الكرملين: روسيا لديها قوات كافية فى سوريا للتصدى لأى هجمات إرهابية

وزير البيئة : ظهور حوت في شواطئ الإسكندرية «أمر إيجابي»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يوجه بتطوير نظم التشغيل والتحكم بمزلقان "عارف" بمطروح.. صور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة.. صور

أحمد حلمي والنبوي وبشري وهنا شيحة يكرمون الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية .. صور

شاهد.. زيارة الرئيس السيسي لمدينة العاشر من رمضان وافتتاحه مشروعات تنموية كبرى

غرق زراعات «شرق بولاق» بالوادي الجديد بسبب انهيار جسر «الصرف الزراعي».. صور

فيديو

خبير دستوري: وجود مرشح واحد للرئاسة يستوجب حصوله على 5% من الناخبين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات..فيديو
حضرى "كانيلوني" باللحم والسبانخ بطعم جديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟