مافيا سرقة المساكن بقبضة الأمن.. ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق والفيلات بمعدات حديثة في القاهرة.. والمضبوطات تجاوز 100 مليون جنيه.. وتخزين المسروقات بإحدى الشقق المستأجرة بالعبور.. صور

ضبط عصابة سرقة المساكن بمضبوطات تجاوز 100 مليون جنيه

ارتكاب 33 حادثة سرقة مسكن بالقاهرة

تخزين المسروقات بإحدى الشقق المستأجرة بمدينة العبور

ضبط حوالي 21 كيلو مشغولات ذهبية وماسية

ضبط 6 سيارات مستخدمة في الجرائم

أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فى ضوء ما رصدته أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تعدد أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، أول مدينة نصر" بأسلوبى (التسلق - كسر الباب).وتم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة لفحص وتحليل تلك الجرائم وأسلوب ارتكابها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة.وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وهم كل من "محمود . ط . ع" 37 سنة، و"حمزة . ط . ع" 31 سنة، و"كمال . ش . ى" 33 سنة، و"علاء . ج . ع"، 32 سنة، مقيمين جميعًا بمدينة العبور القليوبية و"سامى . ى . م" 24 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال سرقات المساكن، وقيامهم بارتكاب (33) حادثة سرقة مسكن بدوائر أقسام شرطة (أول مدينة نصر، التجمع الخامس، التجمع الأول، النزهة، العبور - قليوبية، الشيخ زايد - جيزة) وأن حصيلة نشاطهم الإجرامى من المسروقات تم تخزينها بإحدى الشقق المستأجرة بمدينة العبور - قليوبية.وبإرشادهم تم استهدافها وضبط بداخلها مبالغ مالية من متحصلات حوادث السرقات 4,458,455 جنيه مصرى، و1,043,095 يورو، و1,503,819 دولار أمريكى، و5860 جنيه إسترلينى، و5000000 دينار عراقى، و500 يوان صينى، وعدد 140 ورقة (عملات نقدية ورقية تذكارية مختلفة).وضبط مشغولات ذهبية وماسية متحصل عليها من حوادث السرقات (20,894 كيلو جرام) من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية والماس متنوعة الأشكال والأحجام، وضبط أسلحة نارية متحصل عليها من حوادث السرقة "طبنجة عيار 9 مم تحصلوا عليها من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس"، وأسلحة نارية وصوتية مشتراه من حصيلة السرقات ومستخدمة فى ارتكاب الحوادث وهى "طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام غير مرخصة، ضُبطت بحوزة المتهم الأول، واعترف باستخدامها فى ارتكاب الحوادث، وتحصله عليها من المدعو "رمضان ش.م" المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، مقابل مبالغ مالى، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبحوزته طبنجة عيار 6,5 مم و4 طبنجات صوت و7 طلقات.كما تم ضبط عدد (131) ساعة يد من بينها (78 ماركات عالمية، 53 ماركات غير معروفة) وبعض الإكسسوارات النسائية القيمة و(20) زجاجة عطور مختلفة الأنواع ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والأثاث قاموا بشرائها من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وبعض المستندات والأوراق الخاصة بالمجنى عليهم عبارة عن (جوازات سفر، بطاقات رقم قومى، دفاتر شيكات، بطاقات إئتمانية خاصة بالبنوك)، وأوراق خاصة بالمتهمين تفيد القيام بإجراء عمليات تحويل مبالغ مالية وحسابات بنكية، والمشاركة فى بعض المشاريع التجارية ولوحة معدنية مسروقة من إحدى السيارات والمبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة العبور - قليوبية.وضبط الأدوات المستخدمة فى حوادث السرقة وهى (عتلة – 3 زرادية مختلفة الأحجام – عدد من مفاتيح السيارات – عدسة – آلة لفرز الماس والذهب).وضبطت سيارات بإرشادهم من متحصلات حوادث السرقة، وهى "سيارتين ملاكى مبلغ بسرقتهما - سيارة مستأجرة" تم استخدامهم فى ارتكاب الحوادث"، و ثلاث سيارات تم شراؤها من حصيلة السرقات.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.. وبعرضهم على اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.