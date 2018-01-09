«دينية النواب» تساند القدس.. العبد: يجب رفع الوعي لدى جميع أبناء الشعب المصري والوطن العربي والإسلامي بالقضية الفلسطينية.. ومتحدث الكنيسة: موقفنا ثابت من القضية

متحدث "الكنيسة" من البرلمان: موقفنا ثابت من نصرة القضية الفلسطينية والقدس

«العبد» يطالب برفع وعي أبناء الوطن العربي والإسلامي بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يجب رفع الوعي لدي كل أبناء الشعب المصري والوطن العربي والإسلامي بالقضية الفلسطينية وعروبة القدس، وبالانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وأمريكا.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، مساء اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة موضوع "القدس عربية وعاصمة الدولة الفلسطينية، والتهديدات التى تواجه المقدسات الدينية بالقدس"، بحضور السفير بهاء الدين دسوقى مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، والشيخ محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والقس بولس حليم بخيت ـ المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، وآخرين.وتابع "العبد": "لابد من وجود حماس قوي للقضية الفلسطينية والقدس بشكل مستمر، ولن تضيع القدس ولن يضيع حق الفلسطينيين، والحق لن يضيع أبدا طالما ورائه مطالب، ولجنة الشئون الدينية ستعد تقرير عن الأزمة والتوصيات اللازمة وما دار خلال الاجتماعات بحضور ممثلي المؤسسات الدينية ووزارة الخارجية، لعرضه علي مكتب المجلس".واستطرد الدكتور أسامة العبد: "نشكر شيخ الأزهر والبابا تواضروس علي موقفها برفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكي".وأكد القس بولس حليم بخيت ـ المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن موقف الكنيسة ثابت من نصرة القضية الفلسطينية والقدس، سواء في عهد البابا شنودة وما قبله وحتي البابا تواضروس الثاني بابازالاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وقال القس بولس حليم: "الكنيسة علي مدار تاريخها تعمل علي نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في تحديد مصيره وضرورة تحقيق السلام العادل، مؤكدا على رفض الكنيسة القبطية كل محاولات تهويد القدس أو تدويلها، لافتا إلي أن البابا شنودة عقد مؤتمر في عام 2005 لنصرة القدس ودعم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلي موقف البابا تواضروس ورفضه لقاء نائب الرئيس الأمريكى ردا علي قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الفلسطينية إلي القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.من جانبه أكد الدكتور محيي الدين، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف يهتم بزيادة الوعي لدي الطلاب والشباب بالقضية الفلسطينية وأزمة القدس، والتأكيد علي أن القدس عربية.وتحدث "عفيفي"، خلال الاجتماع، عن قيام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بإطلاق حملة موسعة في جميع مدارس ومعاهد الجمهورية لتوجيه كلمة في طابور الصباح عن مكانة القدس وعروبتها وأهمية ما بها من مقدسات، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وهو قرار مجحف وباطل واعتداء على عروبة القدس ويخالف الأعراف والقوانين الدولية.ولفت، إلي أن الحملة تركز على تكوين الوعي لدى التلاميذ والطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة بمكانة القدس ودورها الحضاري وأحقية المسلمين والمسيحيين فيها، وأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة وهي حق عربي لا يمكن التخلي عنه، وذلك لتعريف هذا النشء بمقدساته.وتابع، قائلا: "هذا ما تفعله إسرائيل حاليا مستغلة غياب الوعي العربي، فترسخ لدي أجيالها ظلما وزورا أن القدس يهودية وأن العرب يريدون قتل اليهود، لذلك لابد من الاهتمام برفع الوعي لدي الشباب والنشء بالقضية الفلسطينية وقضية القدس ونصرتها، وتدريس ذلك لهم في مراحل التعليم المختلفة.من جانبه، قال عمرو الورداني، ممثل دار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء ينصر القضية الفلسطينية وأصدر عدة بيانات عن المواقف التي يجب أن يتخذها العرب مسلمين ومسيحيين، ردا علي الإجراءات التي تمارس من الكيان الصهيوني ومحاولاته البائسة بأن يشوه الوعي العربي والهوية العربية.وتابع ممثل دار الإفتاء: "لدينا تحديات كبيرة، أولها هو تحدي الشارع المصرى، فالقضية الفلسطينية يجب أن تكون في قلب كل مواطن مصري، ولابد من اقتلاع كل التيارات التي تشوه المجتمع المصري، والتصدي لمحاولات عودة هذه التيارات، التي كانت تستغل القضية الفلسطينية وتعلم أبنائها كأنهم ولدوا من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهناك فرصة لبيت الخطاب الديني بأن يهتم بالقضية الفلسطينية وقضية القدس لرفع وعي الناس بها، وألا تكون خطابات حنجورية، وتقديم مجموعة للوعي للحفاظ علي عروبة القدس من خلال لجنة تشكل تضم كل المؤسسات الدينية المعنية.من جانبه، قال النائب اللواء شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية، إن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس لتكون عاصمة لإسرائيل، قرار أهوج وأرعن ويؤكد أنه رجل غير مسئول، مطالبا بملاحقة ترامب قضائيا أمام المحاكم الدولية وفي أمريكا.فيما قالت النائبة الدكتورة شادية ثابت، إن ترامب يراهن علي خوف العرب علي مصالحهم وخوفهم من قطع المعونة، مؤكدة أن العرب بيدهم اتخاذ موقف قوي ضد ترامب وإدارته الأمريكية، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك اجتماع شبه دائم لجامعة الدول العربية، وتوحيد كلمة العرب للضغط علي المجتمع الدولي، وأن يأخذ العرب قرارا بمقاطعة أمريكا وعدم التعامل معها بوقف تصدير البترول".فيما قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية: "لا أجد سببا مقنعا يبرر صمت المؤسسات الدينية المعنية بخصوص ما أعلنه أحد الكتاب عبر إحدي الفضائيات مشككا في عروبة القدس وفي تاريخ بيت المقدس، لدرجة أن إسرائيل شكرته علي تلك التصريحات، ألا يعد صمت المؤسسات الدينية هذا لونا من ألوان الرضا الضمني عن هذه الأكاذيب؟!".