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بنات البلد

"اصنعى بنفسك".. كريم لعلاج تمدد الجلد

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:38 م
صدى البلد
اسماء محمد
قدمت خبيرة التجميل، رشا شلباية، طريقة تحضير كريم من مكونات طبيعية يعالج تمدد الجلد وترهله والذى يظهر عادة بعد الولادة أو إنقاص الوزن.

المكونات:
6 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا
6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
10 قطرات من زيت اللافندر العطري

طريقة التحضير
في وعاء نظيف ومعقم، امزجي كل من جل الألوفيرا وزيت جوز الهند.
أضيفي إليهما زيت اللافندر العطري.
امزجي المكونات الى أن تصبح ذات قوام شبيه بالكريم.
احتفظي بالكريم في عبوة محكمة الإغلاق إلى حين الاستخدام.

كيفية الاستخدام
بعد الاستحمام ضعى الكريم على أماكن علامات التمدد في جسمك، مع تدليكها جيدًا لتمتص بشرتك الكريم بشكل جيدًا ويتغلغل في أعماقها. وبعد ساعة من تطبيق الكريم، امسحي بشرتك بفوطة قطنية مبللة.

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