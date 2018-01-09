"اصنعى بنفسك".. كريم لعلاج تمدد الجلد



كيفية الاستخدام

بعد الاستحمام ضعى الكريم على أماكن علامات التمدد في جسمك، مع تدليكها جيدًا لتمتص بشرتك الكريم بشكل جيدًا ويتغلغل في أعماقها. وبعد ساعة من تطبيق الكريم، امسحي بشرتك بفوطة قطنية مبللة.



قدمت خبيرة التجميل، رشا شلباية، طريقة تحضير كريم من مكونات طبيعية يعالج تمدد الجلد وترهله والذى يظهر عادة بعد الولادة أو إنقاص الوزن.المكونات:6 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند10 قطرات من زيت اللافندر العطريطريقة التحضيرفي وعاء نظيف ومعقم، امزجي كل من جل الألوفيرا وزيت جوز الهند.أضيفي إليهما زيت اللافندر العطري.امزجي المكونات الى أن تصبح ذات قوام شبيه بالكريم.احتفظي بالكريم في عبوة محكمة الإغلاق إلى حين الاستخدام.