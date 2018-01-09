ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمود الشريف: جميع مكاتب الشهر العقاري تستقبل المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين.. فيديو

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:37 م
المستشار محمود الشريف
المستشار محمود الشريف
حازم عمرو
قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح للانتخابات الرئاسية عليه أن يحصل على 25 ألف توقيع من المواطنين بالمحافظات ويكون على الأقل من كل محافظة 1000 صوت أو أن يقوم بالحصول على توقيع من 20 نائبا بالبرلمان.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع مكاتب الشهر العقارى تستقبل المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين للحصول على توقيعات المواطنين لاختيار من سيدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 وأكد ان هناك غرفة عمليات لمراقبة المكاتب.

وأكد أن المواطن يقوم بالتوجه إلى أى مكتب ويقوم بإعطاء البطاقة إلى موظف الشهر العقارى وبعد ذلك يخبره بالشخص الذى يريد أن يعطي صوته له، وأشار إلى أن هذه الأشياء لا يكون لها رسوم.

وتابع أن ما نشر فى إحدى الجرائد اليوم بوجود 6 أشخاص موجود أسمائهم فى مكاتب الشهر العقارى غير صحيح.

ترشيحاتنا

عامل يضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل منزله ببنها

شاهد.. «المباحث الجنائية» تشرح طريقة ضبط أفراد «عصابة علي بابا»

عمرو أديب: «440 نائبا لتزكية السيسي كده كتير أوي الراجل محتاج 20 بس».. فيديو

حسام البدري يكشف حقيقة الخلافات بينه وبين "محمود الخطيب"

عمرو أديب: «لا يوجد معركة انتخابية والعتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو» ..فيديو

نتنياهو يدافع عن ابنه بعد نشر تسجيل له في «نادي العرايا»

الديهي يكشف هوية ضابط المخابرات المزيف الذي خدع الإعلاميين.. فيديو

شاهد.. محمية وادي دجلة قبل أيام من افتتاحها

الإمارات ترد على تهديد الحوثيين بقطع الملاحة في البحر الأحمر

«الأرصاد» تحذر من انخفاض شديد في درجات الحرارة

الزمالك يعلن مقاطعته لقنوات "أون سبورت" و "دى إم سي" لهذا السبب

تعرف على رسالة "معلول" للتونسي "النقاز" بعد توقيعه للزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

مسيحي ومسلمة يوقعان أول توكيلين لتأييد السيسى في بورسعيد.. صور

رئيس البرلمان يوقع استمارة تزكية «السيسى» لرئاسة الجمهورية.. فيديو وصور

السيسي ورئيس إريتريا يبحثان أمن منطقة القرن الأفريقي..صور

فيديو

جابر عصفور: مصر لم ترق لمسمى الدولة المدنية الحديثة حتى اليوم ..فيديو
شاهد.. «المباحث الجنائية» تكشف مفاجأة عن عصابة «علي بابا»
شاهد.. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط عصابة «علي بابا» لسرقة المساكن بالقاهرة
شاهد.. «المباحث الجنائية» تشرح طريقة ضبط أفراد «عصابة علي بابا»
عمرو أديب: «لا يوجد معركة انتخابية والعتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح وزارة الصناعة فى حل مشاكل المصانع المتعثرة ؟

هل تنجح وزارة الصناعة فى حل مشاكل المصانع المتعثرة ؟