محمود الشريف: جميع مكاتب الشهر العقاري تستقبل المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين.. فيديو

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح للانتخابات الرئاسية عليه أن يحصل على 25 ألف توقيع من المواطنين بالمحافظات ويكون على الأقل من كل محافظة 1000 صوت أو أن يقوم بالحصول على توقيع من 20 نائبا بالبرلمان.



وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع مكاتب الشهر العقارى تستقبل المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين للحصول على توقيعات المواطنين لاختيار من سيدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 وأكد ان هناك غرفة عمليات لمراقبة المكاتب.



وأكد أن المواطن يقوم بالتوجه إلى أى مكتب ويقوم بإعطاء البطاقة إلى موظف الشهر العقارى وبعد ذلك يخبره بالشخص الذى يريد أن يعطي صوته له، وأشار إلى أن هذه الأشياء لا يكون لها رسوم.



وتابع أن ما نشر فى إحدى الجرائد اليوم بوجود 6 أشخاص موجود أسمائهم فى مكاتب الشهر العقارى غير صحيح.