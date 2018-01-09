«زراعة البرلمان» تؤجل مشروع النائب تامر عبد القادر بتعديل قانون الصرف والري

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار و60 نائبًا، بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، وذلك لحين الرد على اللجنة ببحصر دقيق حول كمية المياه الجوفية فى محافظة الوادى الجديد وخطة الحكومة فى التعامل مع هذه الكمية.



ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، مقدم التعديل، إن هناك بعض الإحصائيات التى تشير إلى أن الخزان الجوفى آمن عكس ما يقال، موضحا بان المواطن فى الوادى الجديد له مقنن مائى محدد، حيث يحصل على حصته من المياه وله مطلق الحرية فى استخدامها وهذا يعنى ان له مطلق الحرية فى زراعة أرز من عدمه، متابعا: "هنزرع أرز او حتى مخدرات مش بناخد نفس حصة المياه بتاعتنا مش عاوزين زيادة بس عاوزين نكون احرار فى اختيار المحصول اللى هنزرعه".



وأضاف عبد القادر خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، انه ليس من المنطقى ان امنح المواطن او الفلاح بشكل عام فى محافظة الوادى الجديد حصة مياه والزمه بنوع المحاصيل التى سيتم زراعتها، متسائلا: "هل من المنطقى ان نعطى الموظف فى الدولة راتبه ونمنعه من اكل أنواع معنية من الأكلات بحجة الحفاظ على المرتب".