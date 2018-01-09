غلق باب التصويت وبدء عمليات الفرز في انتخابات البرلمان التكميلية بجرجا

أغلقت اللجان الانتخابية في الدائرة الثامنة بجرجا في سوهاج، أبوابها أمام الناخبين لانتخابات مجلس النواب التكميلية عن مقعد النائب الراحل هرقل وفقي، وتجري عمليات الفرز بمعرفة القضاة المشرفين علي الانتخابات داخل اللجان الفرعية.



ويبلغ عدد الناخبين في دائرة جرجا 292 ألفا و897 ناخبا وناخبة.



وترشح للانتخابات في الدائرة 10 مرشحين دخل منهم الإعادة رشدي محمد عبد القادر مرشح حزب مستقبل وطن وحصل فى الجولة الأولى على 10930 صوتا، وخليفة رضوان خلف مرشح حزب المؤتمر وحصل على 9790 صوتا.

