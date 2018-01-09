منة حافظ: الجيران ينظرون لمن تعيش بمفردها بطريقة غير جيدة.. فيديو

قالت منة حافظ، موظفة فى مكتب هجرة لكندا، إنها انفصلت عن زوجها، وعملت فى البداية كموظفة مبيعات بعد الانفصال وهو الأمر الذى دفعها للتأخر فى عملها وهو الأمر الذى لم يعجب أسرتها وكانوا يعترضون على عملها لعودتها متأخرة، وهو الأمر الذى دفعها لأخذ قرار الاستقلال بحياتها وهو ما اعترض عليه والدها وتحاول حتى الآن إصلاح هذه العلاقة مع والدها.



وأضافت حافظ خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج « آخر النهار » الذى يذاع على قناة «النهار» أنها مستقلة ماديا عن أسرتها ولا تلجأ لأسرتها ماديا، مشددة على أن الجيران ينظرون للفتاة التى تعيش بمفردها نظرة غير جيدة وهو أمر غير مفهوم وكأنهم يراقبون الفتاة التى تعيش بمفردها بعيدا عن أسرتها.

