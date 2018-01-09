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مودة فتحى: رحلت عن منزل الأسرة من أجل الاستقلالية والراحة النفسية.. فيديو

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:44 م
صدى البلد
رقية محمد
قالت مودة فتحى، طالبة بكلية الإعلام إنها اتخذت قرار الرحيل عن مسكن عائلتها والتواجد فى منزل بمفردها من أجل الاستقلال بحياتها، وهذا الأمر جعلها تتحمل مسئولية نفسها، كما أنها تلجأ لأسرتها فى أضيق الحدود، مشددة على أن أسرتها كانت ترفض قرارها فى البداية ثم اقتنعوا به فيما بعد.

وأضافت مودة خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج « آخر النهار » الذى يذاع على قناة « النهار » أنها تلجأ لأسرتها فى أضيق الحدود، مشددة على أنها تركت منزل أسرتها من أجل الشعور بالراحة النفسية والبعد عن المشاكل والأزمات الأسرية التى كانت تشهدها فى المنزل.

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