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محافظات

"مياه مطروح": تقليل ساعات الضخ اليومية تحسبًا للسدة الشتوية

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور محمود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه سيتم تقليل ساعات الضخ اليومية فقط مع ثبات جدول التشغيل بخصوص السدة الشتوية.

ووجهت شركة مياه مطروح، أهالي المحافظة إلى ضرورة تخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل، تحسبًا للسدة الشتوية وجاء ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 417 بشأن إدارة نقل وتوزيع المياه خلال الفترة القل احتياجًا للسنة المائية 2017 ـ 2018 متضمنا قفل ترعة النصر اعتبارًا من غروب يوم 12 يناير وإلى غروب يوم 19 يناير.

واتخذت مياه مطروح، عدة خطوات لمجابهة السدة الشتوية وهي ملء الخزانات الاستراتيجية بسعة 210000 م3 منها 50000 م3 بخزانات السيركو و160000 م3 بخزانات الكيلو 8، ملء جميع الخزانات بالروافع الخاصة بالمدن والمراكز على طول الساحل وحتى محطة مياه جنوب العلمين ولن تتأثر مدينة الحمام بالسدة الشتوية، تكثيف ضخ المياه للمواطنين من تاريخه حتى فترة ما قبل السدة بيوم لإعطاء فرصة للمواطنين بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بهم.

وأوضحت الشركة، أن الوارد من المياه إلى مدينة مرسى مطروح يقتصر على محطات تحلية مياه البحر بإجمالي 78 ألف م3/ يوم والناتج عن محطة تحلية مياه البحر بباغوش في حدود 24000 ألف م3/ اليوم، محطة تحلية مياه البحر الرميلة 1 و2 في حدود 48000 ألف م3/ اليوم ومحطة تحلية مياه البحر كليوباترا في حدود 6 آلاف م3/ اليوم.

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