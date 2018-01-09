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شاهد.. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط عصابة «علي بابا» لسرقة المساكن بالقاهرة

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:33 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، إنه تم ضبط أكبر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة، موضحا أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين من بينهما 4 ملايين و458 ألف جنيه ومليون و43 يورو ومليون و503 آلاف دولار أمريكي بخلاف كميات كبيرة من المشغولات الذهبية.

وأضاف «سليم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنهم تلقوا بلاغات عديدة بسرقة مساكن في مناطق مختلفة في القاهرة منها النزهة ومدينة نصر والتجمع الأول والخامس.

وأوضح مدير المباحث الجنائية، أنهم ربطوا عمليات السرقة ببعضها البعض ولاحظوا أن جميع البلاغات يقودها تشكيل واحد بنفس أسلوب السرقة، خاصة أن التشكيل العصابي لا يسرق إلا المبالغ النقدية والمصوغات الذهبية والسيارات ويدرسون الأماكن.

وأشار إلى أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أمر بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي العمليات والكشف غموض الحوادث علي الفور، وبالفعل تم تشكيل فريق بحث على قسمين لضبط المتهمين في بعض الأماكن الهادئة بالقاهرة.

ونوه إلى أن أحد المتهمين اشترى سلاحا ناريا لاستخدامه للدفاع عن نفسه في حالة ضبطه، لافتا إلى أن التشكيل بالغ الخطورة خاصة أنهم يستخدمون الأسلحة نارية.

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