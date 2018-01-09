«الثروة السمكية»: القوات المسلحة تتولى تطهير قنال برمبال ببحيرة البرلس

وجه الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الشكر للواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ؛ لاهتمامه الجاد بملف الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين، وأن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالبحيرات، لافتًا إلى أن عملية تكريك قنال برمبال سيجري إسنادها إلى القوات المسلحة لسرعة إنجازها، لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس.



وقال "الحسني"، خلال اجتماعه مع الصيادين بحضور محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن التنمية بدون مخزون سمكي ليس لها أهمية ونعمل على تنمية المخزون السمكية بالبحيرة وهو وجود الأسماك بأنواعها وبجميع أحجامها، في البحيرة والمحميات الطبيعية بالبحيرة، والحفاظ على المسطح المائي للبحيرة.



وأشار إلى أن هناك قلة من معدومي الضمير يستنزفون خيرات بحيرة البرلس، ونتعامل معهم بالقانون، والفترة القادمة تشهد تطويرًا كبيرًا ببحيرة البرلس، ومنطقة الشخلوبة تحديدًا والبركة الغربية، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على التعديات ببحيرة البرلس، بمساعدة الصيادين الغيورين على بحيرة البرلس.