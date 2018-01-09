ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

«الثروة السمكية»: القوات المسلحة تتولى تطهير قنال برمبال ببحيرة البرلس

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:51 م
صدى البلد
محمود زيدان
وجه الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الشكر للواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ؛ لاهتمامه الجاد بملف الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين، وأن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالبحيرات، لافتًا إلى أن عملية تكريك قنال برمبال سيجري إسنادها إلى القوات المسلحة لسرعة إنجازها، لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس.

وقال "الحسني"، خلال اجتماعه مع الصيادين بحضور محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن التنمية بدون مخزون سمكي ليس لها أهمية ونعمل على تنمية المخزون السمكية بالبحيرة وهو وجود الأسماك بأنواعها وبجميع أحجامها، في البحيرة والمحميات الطبيعية بالبحيرة، والحفاظ على المسطح المائي للبحيرة.

وأشار إلى أن هناك قلة من معدومي الضمير يستنزفون خيرات بحيرة البرلس، ونتعامل معهم بالقانون، والفترة القادمة تشهد تطويرًا كبيرًا ببحيرة البرلس، ومنطقة الشخلوبة تحديدًا والبركة الغربية، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على التعديات ببحيرة البرلس، بمساعدة الصيادين الغيورين على بحيرة البرلس.

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك يطالب بفسخ تعاقده من النادي

شاهد.. والدة آيتن ووفاء عامر «الحقيقية»

في ذكرى وفاته.. تعرف على جنسية إبراهيم خان

حسام البدري يكشف عن رأيه في تصريحات عماد متعب بعد الاحتراف في السعودية

إقبال على توكيلات تأييد ترشيح السيسي لفترة ثانية بالغربية

للرجال فقط .. كارثة.. مشروبات تتناولها يوميا تسبب العقم

مفاجأة في قضية الطفل "المذبوح" على يد عمه بالدقهلية

لعنة الأهلي تضرب الوداد البيضاوي وحسين عموتة

شاهد.. انفعال تامر أمين على الهواء بسبب تقرير" نيويورك تايمز"

«صحة الأقصر» تكشف حقيقة ظهور السلعوة ..صور

عمرو أديب: «لا يوجد معركة انتخابية والعتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو» ..فيديو

حشد جماهيري من قائمة "فى حب مصر آمالنا" فى أول أيام تحرير توكيلات تأييد الرئيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي «أبو كلثوم» بالإسماعيلية: «ولادنا بتموت على الطريق السريع بسبب الإهمال».. صور

10 صور وتفاصيل «شوكت وشطانوفي» العرض الجديد لـ «مسرح مصر»

مسيحي ومسلمة يوقعان أول توكيلين لتأييد السيسى في بورسعيد.. صور

رئيس البرلمان يوقع استمارة تزكية «السيسى» لرئاسة الجمهورية.. فيديو وصور

السيسي ورئيس إريتريا يبحثان أمن منطقة القرن الأفريقي..صور

فيديو

جابر عصفور: مصر لم ترق لمسمى الدولة المدنية الحديثة حتى اليوم ..فيديو
شاهد.. «المباحث الجنائية» تكشف مفاجأة عن عصابة «علي بابا»
شاهد.. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط عصابة «علي بابا» لسرقة المساكن بالقاهرة
شاهد.. «المباحث الجنائية» تشرح طريقة ضبط أفراد «عصابة علي بابا»
عمرو أديب: «لا يوجد معركة انتخابية والعتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح وزارة الصناعة فى حل مشاكل المصانع المتعثرة ؟

هل تنجح وزارة الصناعة فى حل مشاكل المصانع المتعثرة ؟