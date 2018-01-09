ندوة للبيئة والقومى للمرأة ضمن مبادرة "الرائدة والرائد البيئي" بقنا

عقد جهاز شئون البيئة فرع قنا و المجلس القومى للمرأة بقنا، اليوم الثلاثاء، ندوة بيئية ضمن فاعليات مبادرة" الرائدة و الرائد البيئي" التى تم إطلاقها منذ أغسطس الماضي، بهدف إعداد كوادر من المرأة و الشباب و طلاب المدارس تحافظ على البيئة وتنشر الوعى البيئى بين بقية أفراد المجتمع.



استهلت الندوة الدكتورة علا محمد على مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، عن دور المجلس فى الوقوف بجانب المرأة بصفة عامة و الحرص كل الحرص على نيل حقوقها و السعى الدؤوب لفرع المجلس بقنا لحل مشكلات المرأة القنائية، كما نوهت عن مكتب شكاوى الموجود بالفرع و دوره فى دعم المرأة.



فيما تحدثت سوزان مبارك حفنى رئيس لجنة وحدة المرأة بجهاز شئون البيئة فرع قنا، عن دور المرأة في الحفاظ على البيئة داخل المنزل ودورها فى العصور القديمة والحديثة، وأيضًا عن دورها فى ترشيد الاستهلاك وتحقيق التنمية المستدامة ، مقدمة الشكر لتعاون المجلس القومى للمرأة بقنا و التنسيق لتدشين العديد من الندوات لرفع وعى البيئى للمرأة القنائي.



وأكد أسعد محمد أحمد- مسؤول الإعلام و التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، على مبادرة الرائدة و الرائد البيئي التى أطلقها منذ شهر أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز إعلام قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية أبرزها التربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر من المرأة و الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية و زراعة أسطح المنازل و التشجير بالطرقات.



وأوضح أحمد، بأن المرأة هى اللبنة الأولى لتعليم الأبناء القيم الأخلاقية السليمة و العادات الصحيحة في المأكل و الملبس و المشرب، كما أن الأبناء يكتسبون من الوالدين وخاصة الأم كل القيم الحياتية اليومية ومنها الحفاظ على البيئة من خلال غرس قيم النظافة فى كل شىء.