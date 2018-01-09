تعرف على نصيحة عمرو أديب قبل انتخابات الرئاسة «فيديو»

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه "لابد أن نظهر أمام العالم كبلد مستقر فيه تنمية، خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة".



وأوضح أديب خلال حلقة اليوم من برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» والمذاع مساء اليوم، أنه "يجب أن يعلن الجميع عن الأشياء التي من المفترض أن تكون قائمة في السنوات الأربع القادمة، حتى تسير مصر على الطريق الصحيح".



وأشار إلى أن المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، أعلنت ترشحها أمام الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لافتا أنه بالرغم من ذلك فالاثنين لا يجيدان التحدث في السياسة، ولكن المجتمع بالخارج يفتح المجال أمامهما.



https://www.youtube.com/watch?v=-Dr7lF2PtQA

https://www.youtube.com/watch?v=doMgjc_2I6A