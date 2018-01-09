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رياضة

المقاولون العرب يحقق أرقاما قياسية في مواجهات المقاصة بعد التأهل لقبل نهائي الكأس

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 10:38 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أقصى فريق المقاولون العرب منافسه مصر المقاصة من بطولة كأس مصر بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد بتروسبورت في اطار المنافسات المؤهلة للدور قبل النهائي بالكأس. 

ويعتبر هذا الإقصاء هو الثاني للمقاصة من كأس مصر على يد المقاولون فقد فعلها في لقاء الكأس عام 2010، بعدما تغلب على الفريق الفيومي بثنائية دون رد، وفشل خلالها ابناء عماد سليمان في هز شباك المقاولون العرب. 

وفي هذا الإطار يعرض لكم موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأرقام التي حققها المقاولون العرب على حساب المقاصة في هذا اللقاء:

- أول مباراة هذا الموسم تحسم بركلات الترجيح في مسابقة كأس مصر، والثانية التى يلعب فيها وقت إضافى، والطريف أن المقاصة طرف في المباراتين.

- المقاولون العرب حقق ثانى تأهل له على حساب مصر المقاصة في كأس مصر، بعد تأهله في "2010" في الدور الأول بهدفين دون رد.

- مصر المقاصة عجز عن هز شباك المقاولون العرب، وحارس مرماه محمود أبوالسعود "210" دقائق متتالية هذا الموسم.

- التعادل الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين التي بلغت "13" مباراة في جميع البطولات. 

- الكلين شيت الرابع للمقاولون أمام مصر المقاصة والثاني في كأس مصر.

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